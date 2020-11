Przedstawiciele nauki i kultury nawołują do protestu

Twarzą tych zmian, "fundowaną polskiemu społeczeństwu, którego kształt duchowy i intelektualny ma wyrażać podporządkowanie się Kościołowi katolickiemu i ideom bogoojczyźnianym, brak szacunku dla prawa, wrogość wobec Innych, ksenofobia i zaściankowość" - jest według podpisanych obecny minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W zmianach, narzucanych społeczeństwu przez rządzących, szczególną role mają odgrywać kobiety. Politycy Zjednoczonej Prawicy wyznaczyli im rolę tradycyjnych, podporządkowanych mężczyźnie gospodyń domowych, których zadaniem jest poświęcenie się wychowaniu dziecka, nawet w znacznym stopniu niepełnosprawnego, pokorne znoszenie przemocy domowej i rezygnacja z ambicji zawodowych.

Autorzy listu sprzeciwiają się działaniom władz, które cofają Polskę do czasów wczesnego PRL-u, narażają na cierpienie tysiące kobiet, uniemożliwiając im podjęcie suwerennych decyzji, a także podkopują fundamenty badań naukowych.

"Autorytarna władza ma wiele sposobów, by wymusić posłuszeństwo, skłonić do bierności i milczenia. Ale społeczeństwo, dotknięte w swojej godności, nakłaniane przez rządowe media do przyjmowania kłamstw, okradane z posiadanych praw, ma wiele sposobów, by protestować teraz i zawsze, do skutku" - piszą sygnatariusze, zwracając się do innych przedstawicieli nauki i kultury do podpisywania się pod listem.

