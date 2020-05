Wójcik: Potężny atak na człowieka walczącego z epidemią

- Kilka tygodni temu była walka o życie ludzi, byliśmy na pierwszej linii. Takie maski, które miały problemy z certyfikatami, trafiły do różnych krajów, do KE, do WOŚP, w różne miejsca. To nie nasza wina, że ktoś chce zarobić w takiej sytuacji - mówił wiceminister Wójcik.

Na uwagę, że konieczność szybkiego zakupu masek wskazuje, iż - wbrew zapewnieniom rządu - Polska nie była gotowa na walkę z epidemią, Wójcik odpowiedział, że "żadne państwo na świecie nie mogło być od razu przygotowane do walki z pandemią".

Dodał, że Polska jest jednym z krajów który bardzo dobrze sobie radzi w zmaganiach z koronawirusem SARS-CoV-2.

- Jeśli są wątpliwości (co do masek - red.), to organy ścigania to wyjaśnią - podsumował Wójcik.