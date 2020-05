Minister rodziny ponagla Trzaskowskiego w sprawie wypłat dla przedsiębiorców

Sprawa wypłat dla przedsiębiorców w Warszawie stała się jednym z ważniejszych w pre-kampanii przed wyborami prezydenckimi. W piątek politycy PiS pojawili się w urzędzie. m.st Warszawy, by zapoznać się z sytuacją. W piątek pojawił się też list minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

„Zwracam się do pana prezydenta z apelem o usprawnienie działań i przyspieszenie procedur rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Przypominam, że przekazujemy samorządom środki nie tylko na same świadczenia, ale również na obsługę zadania” - pisze minister Maląg. Jak zwraca uwagę, urząd pracy w Warszawie rozpatrzył do tej pory mniej niż 10 proc wszystkich wniosków.

Rzeczniczka magistratu napisała dziś, że rozpatrzono już 12 proc. wniosków.