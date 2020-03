Morawiecki: W takich czasach najważniejsze państwa narodowe

Morawiecki przekonywał, że "to co dzieje się na naszych oczach jest największym wyzwaniem ostatnich dziesięcioleci". - Trzeba równocześnie spowalniać rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale mamy świadomość, że dzieje się to z ogromną szkodą dla gospodarki - mówił premier.

- Jesteśmy przekonani, że musimy działać szybko. Dlatego proszę dzisiaj wysoką izbę, aby wszyscy w zgodzie przyjęli ten pakiet, który przygotowaliśmy - mówił premier.

- Jest ważne, aby przyjąć tarczę antykryzysową niemal natychmiast. Każdy dzień zwłoki oznacza dziesiątki tysięcy bezrobotnych - ostrzegał szef rządu.

Premier mówił, że tarcza antykryzysowa ma chronić pracowników przed utratą pracy i przedsiębiorstwa przed bankructwami.

- Nasza tarcza antykryzysowa to ok. 10 proc. PKB. To przede wszystkim zapobieganie zwolnieniom. Środki, które zaoferowaliśmy wystarczą na zapewnienie 40 proc. wynagrodzenia dla wszystkich firm, które zobowiążą się do zreorganizowania tak, aby utrzymać jak najwięcej miejsc pracy - mówił.

Jednocześnie szef rządu pytał "gdzie bylibyśmy, gdyby nie naprawa środków publicznych, gdyby nie kilkadziesiąt miliardów złotych, które odzyskaliśmy z rąk mafii VAT-owskiej?". - Te pieniądze przekazaliśmy na politykę społeczną. To bufor społeczny dla rodzin - mówił.

Szef rządu zapowiedział utrzymanie programów 500plus i Emerytura plus.

- Niestety UE nie dała jeszcze eurocenta na walkę z koronawirusem. W czasach takich jak ten najważniejsze są państwa narodowe - mówił również.