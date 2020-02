Morawiecki podsumowuje 100 dni rządu. „To, do czego się zobowiązaliśmy to wykonujemy”

Premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas kampanii wyborczej w październiku minionego roku zapowiedzieli tzw. ”piątkę na 100 dni”. To pięć propozycji reform - tzw. mały ZUS, trzynasta oraz czternasta emerytura, pakiet badań kontrolnych, budowę 100 obwodnic i dojście do równych dopłat dla rolników. Politycy zapewniali, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji rządu będą uchwalone ustawy bądź przygotowane programy, które dotyczą tych zmian.

- Rzeczywisty rozwój kraju odbywa się poprzez to, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi wyborami, zależy od tego, czy rząd wywiązuje się ze swoich zobowiązań i rzetelnie je realizuje - powiedział Mateusz Morawiecki podsumowując 100 dni rządu - Mówi się, że wybory to takie święto demokracji i rzeczywiście raz na cztery lata wybory do parlamentu są takim świętem - dodał. Zdaniem Morawieckiego, „mniej spektakularny, ale rzeczywisty rozwój kraju odbywa się poprzez to, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi wyborami”. - Zależy od tego, czy rząd potrafi wykonywać to, do czego się zobowiązał w trakcie wyborów. Krótko mówiąc, czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy rzetelnie je realizuje - stwierdził Morawiecki.

Premier podkreślił także, że minął rok od „Piątki Kaczyńskiego”. - Rok temu wspominaliśmy o innej piątce. To była piątka Jarosława Kaczyńskiego i ta piątka została w pełni zrealizowana - powiedział. Szef rządu mówił między innymi o rozszerzeniu programu 500 +. - Program Rodzina 500 Plus znacząco poprawił i zmienił życie polskich rodzin. Został on praktycznie podwojony. Zdecydowaliśmy się przyznać 500+ także na pierwsze dziecko - przypomniał - zaznaczył.

Szef rządu wskazał również na program odbudowy połączeń, głównie autobusowych, 13 emeryturę, zerowy PIT dla młodych oraz obniżenie PIT z 18 do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodu. - Właściwe podejście to rozbudowa infrastruktury. Dobre podejście to odbudowa połączeń kolejowych. Również odbudowa połączeń autobusowych. To co obiecaliśmy rok temu to wykonaliśmy - powiedział Morawiecki. - Wreszcie program, który w swoim zakresie budżetowym był bardzo kosztowny, #NiższyPIT obniżony z 18 proc. na 17 proc. i podniesienie kosztów uzyskania przychodu. Pierwszy raz od kilkunastu lat. Taka obniżka podatków jakiej nie było od dawna - dodał.

Jak mówił Morawiecki, łączne dochody budżetowe w ciągu pięciu lat wzrosły o 146 mld zł. - To jest miara profesjonalnego, sprawnego zarządzania budżetem państwa, sprawnego zarządzania finansami publicznymi - podkreślił Morawiecki i zauważył, że wprowadzenie reform przez jego rząd było możliwe, dzięki naprawie finansów publicznych. Jak stwierdził, brak profesjonalnego podejścia do budżetu państwa spowodował, że przez budżet państwa przeciekały pieniądze, a „grupy przestępcze kradły te pieniądze na prawo i lewo”. - Taka była rzeczywistość w czasach naszych poprzedników - stwierdził.

Zdaniem premiera, jego rząd zmienił tę rzeczywistość. Wskazywał tu między innymi na to, że w ciągu ostatnich pięciu lat dochody podatkowe wzrosły o 50 proc., o 130 mld złotych, z około 260 mld zł do 390 mld. - To jest skala naszych osiągnięć - podkreślił Morawiecki. - To, do czego się zobowiązaliśmy, wykonujemy, to jest znak firmowy PiS - dodał.

Podsumowując realizację obietnic wyborczych premier wymienił również 13. emeryturę. - Pan prezydent ją podpisał, choć w Senacie robiono zasadnicze problemy. Program 100 obwodnic będzie dodatkowo obudowany programem budowy obwodnic wokół dróg wojewódzkich, a wiec będzie więcej niż 100 obwodnic i już za dwa, trzy, cztery lata zobaczymy kilkadziesiąt z tych stu, stu kilkudziesięciu obwodnic - zapowiedział Morawiecki i dodał, że zwiększy to bezpieczeństwo na polskich drogach.