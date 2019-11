"Morawiecki ministrem sportu? Piłsudski miał więcej resortów"

Fogiel nie chciał jednak ujawnić o jakiego kandydata chodziło. - Teraz, dopóki nie będzie "dograna" osoba, która przejmie ten resort, to przechodzi pod jurysdykcję premiera. Formalnie pan premier będzie ministrem sportu - dodał. Media informowały wcześniej, że PiS oferował stanowisko ministra sportu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Robertowi Dowhaniowi w zamian za przejście do klubu PiS w Senacie, co pozbawiłoby opozycję większości w wyższej izbie parlamentu.

Wicerzecznik PiS był też pytany o spór między PiS a Porozumieniem ws. likwidacji tzw. 30-krotności składek ZUS. - My w tym momencie nie zamierzamy się z tego wycofywać. Liczymy, że uda się przekonać kolegów z Porozumienia, że jednak z jednej strony argument tego, że jest to likwidacja pewnego kuriozum, bo takiego wyłomu w zasadniczo progresywnym systemie podatkowym - tutaj mamy regresywny - im więcej zarabiasz, tym mniej płacisz - mówił.

Jak dodał, gdyby Porozumienie przeciwne temu pomysłowi nie zmieniło stanowiska, wówczas PiS będzie liczył na to, że "brakujące głosy znajdą się w innych miejscach sali sejmowej".