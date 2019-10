Jacek Sasin: Marian Banaś jest człowiekiem potrzebnym Polsce

- Mam nadzieję, że Marianowi Banasiowi uda się wyjaśnić wszystkie wątpliwości, chciałbym, żeby tak było. Mam w pamięci wielkie dokonania jego w czasie ostatnich czterech lat - powiedział w Radiu Zet wicepremier Jacek Sasin, odnosząc się do sprawy prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Jak poinformowała "Rzeczpospolita", do ostatniej chwili prezes NIK Marian Banaś wykorzystał czas, jaki miał na odniesienie się do wątpliwości Centralnego Biura Antykorupcyjnego z kontroli jego oświadczeń majątkowych. Powinien je złożyć do środy. – W formie pisemnej prezes odniósł się do zastrzeżeń CBA, w środę zostało skierowane pismo – powiedział "Rz" Zbigniew Matwiej, szef wydziału prasowego NIK. – Dotychczas jeszcze nic nie wpłynęło - informował "Rz" Temistokles Brodowski z CBA. Poniżej dalsza część artykułu

Pytany w Radiu Zet, czy złożenie przez Banasia wyjaśnień kończy sprawę, wicepremier Jacek Sasin odparł, że nie wie. - To będzie zależało od tego, co jest w tych wyjaśnieniach, jakie argumenty padają. Ja nie znam ani tych zarzutów, które zostały sformułowane, ani tym bardziej wyjaśnień, które zostały złożone. To CBA musi to ocenić i zobaczymy, jaki będzie efekt - powiedział.

Wicepremier wyraził nadzieję, że Marianowi Banasiowi "uda się wyjaśnić wszystkie wątpliwości". - Chciałbym, żeby tak było. Bo mam w pamięci wielkie dokonania jego w czasie ostatnich czterech lat – uszczelnienie systemu podatkowego - zaznaczył Sasin. Jego zdaniem, w ogromnej mierze jest zasługą Banasia, jego determinacji i odwagi, że "miliardy, które płynęły do mafii VAT-owskich trafiły do budżetu i trafiają dzisiaj do kieszeni polskich rodzin". - Chciałbym, żeby się oczyścił, bo myślę, że jest człowiekiem potrzebnym Polsce - podkreślił Sasin.

Pytany, czy CBA powinno upublicznić kontrolę, Sasin zastrzegł, iż nie wie, czy istnieje taka procedura. Zadeklarował, że ma zaufanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i służb polskiego państwa. - Wiem, że ta sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona i jeśli byłyby jakiekolwiek wątpliwości, to nie będzie tutaj absolutnie żadnego zamiatania pod dywan - oświadczył. Wicepremier dodał, że jeżeli wątpliwości w sprawie Banasia nie zostaną wyjaśnione, to PiS na pewno nie przejdzie nad tym do porządku dziennego. - Dla nas ważne są zasady i ważna jest wiarygodność - zadeklarował.