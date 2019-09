Morawiecki proponuje „Pakiet dla przedsiębiorców”. Znamy szczegóły obniżki składek ZUS, obiecanej przez PiS

Z zapowiedzi premiera wynikają także zmiany w podatku CIT. Podstawa opodatkowania, uprawniająca do 9 proc. stawki CIT, ma wzrosnąć z obecnych 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Co ważne premier wyraźnie zaznaczył, że pozostali przedsiębiorcy będą oskładkowani na dotychczasowych zasadach, co rozwiewa ostatecznie wątpliwości co do zniesienia zryczałtowanych składek przez osoby o wysokich dochodach z działalności.

- Dużo mówimy o tym, co się nam udało. Bo to jest wiarygodność, to jest fundament dobrej realnej polityki. Ale mamy do zaoferowania mnóstwo nowych rozwiązań. Pokazaliśmy Polakom, że potrafimy rządzić w trudnych okolicznościach. Program PiS to rozwój dla całej Polski. Nie wstydzimy się tego, że aktywne państwo pomaga najsłabszym. To nie jest tak, jak wmawiano nam przez 30 lat III RP że państwo to nocny stróż. "Nocny stróż" przysnął i wiele nas to kosztowało - mówił Morawiecki.

Premier Morawiecki zapowiedział też ponad 1 mld złotych bezpośredniego wsparcia inwestorów.

Morawiecki mówił też o płacy minimalnej. - Bardzo często mówiliśmy, że gospodarka to twarz naszego sukcesu. To prawda, ale to połowa prawdy. Ale to nie tylko silna gospodarka, ale też silne rodziny. To musi być twarzą rozwoju gospodarczego. W tym rozwoju na nowe lata zaproponowaliśmy już hat-trick Jarosław Kaczyńskiego. Ale również przedstawiamy dziś pakt dla przedsiębiorców. Wiemy, że te rozwiązania będą służyły polskiemu kapitałowi. Odchodzi mit, że kapitał nie ma narodowości. Polska klasa średnia i również ci wszyscy, którzy są na pensji minimalnej, powinni zarabiać godnie. Neoliberałowie spod znaku Balcerowicza, Schetyny i Kidawy-Błońskiej mówią, że podnoszenie płacy minimalnej jest groźne i szkodliwe. My wiemy jak ważne jest podnoszenie płacy minimalnej, w ślad za tym wszystkich płac w gospodarce - przekonywał.

Przeczytaj też: Kidawa-Błońska: Podwyżki, nawet jeżeli były, to marne

Premier uzasadniał decyzję o płacy minimalnej w szerszym kontekście - Podnoszenie płacy minimalnej jest czymś, co będziemy kontynuować. Ona prowadzi do upodmiotowienia wszystkich pracowników, którzy wiązali koniec z końcem. Chodzi nie tylko o rewolucję godności, ale też dla rozwoju. Pracownicy wydadzą te pieniądze głównie na dobra codziennego użytku. I tak to pozytywnie koło się zamyka. Więcej konsumpcji, więcej wydatków na dobra i usługi w kraju i wyższe PKB - dodał Morawiecki.