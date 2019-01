Błażej Spychalski: To na pewno dla Antoniego Macierewicza duży problem

- Pana Bartłomieja M. znam dość słabo. Ciężko mi powiedzieć, czy jestem zaskoczony jego zatrzymaniem - powiedział rzecznik prezydenta RP Błażej Spychalski.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób podejrzanych m.in. o powoływanie się na wpływy i czerpanie z tego korzyści materialnych. W rękach CBA jest m.in. były rzecznik prasowy MON Bartłomiej M, i były poseł PiS Mariusz Antoni K.

Zatrzymanie byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości skomentował rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. - Pana Bartłomieja M. znam dość słabo (...). Ciężko mi powiedzieć, czy jestem zaskoczony jego zatrzymaniem. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, jak działa państwo polskie - powiedział w rozmowie z portalem Onet.pl.

- To na pewno dla Antoniego Macierewicza duży problem - ocenił Spychalski. - Nie jestem zaskoczony zatrzymaniem Bartłomieja M. Ja mam takie przekonanie, że organy państwa działają dobrze i skutecznie. Różne takie historie, że państwo PiS nie działa skutecznie, nie walczy z przestępczością, a z całą pewnością nie patrzy na ręce swoim. To co się stało zupełnie temu przeczy, przeczy temu w sposób fundamentalny. Państwo polskie działa dobrze - dodał.