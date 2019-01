Szyc do Morawieckiego: Proszę mnie nie mieszać do polityki

Proszę mnie nie mieszać w swoich błyskotliwych przemówieniach do polityki. Zwłaszcza w tak trywialny sposób - tak Borys Szyc zareagował na słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który podczas prezentacji Pracowniczych Planów kapitałowych pochwalił się znajomością z aktorem.

Premier, podczas prezentacji Pracowniczych Planów Kapitałowych mówił, że PPK to Po Prostu Korzyść - program, który buduje korzyść dla pracowników, dla pracodawców i dla państwa, i który odpowiada a potrzeby społeczeństwa.

Morawiecki zastrzegł, by nie porównywać PPK z OFE. - Mam taki apel, żeby właśnie tego nie robić, bo to bardzo różne programy. Porównywanie OFE do Pracowniczych Planów Kapitałowych to trochę tak, jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca - stwierdził premier, dodając, że Paweł Borys jest wyższy.

Wspomniał również, że "miał okazję poznać się" z Borysem Szycem na planie filmu "Bitwa Warszawska 1920".

Na słowa szefa rządu zareagował wywołany Borys Szyc. "Panie premierze Morawiecki! Proszę mnie nie mieszać w swoich błyskotliwych przemówieniach do polityki. Zwłaszcza w tak trywialny sposób. Recytacja fraszek wystarczy. Pozdrawiam- napisał aktor na Twitterze.

Szyc nawiązał do wystąpienia Mateusza Morawieckiego, podczas którego jeszcze jako minister rozwoju i wicepremier usiłował on zacytować fraszkę Jana Kochanowskiego.