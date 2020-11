Rynek pracy po pandemii będzie bardziej wymagający

Chociaż na razie nie widać końca pandemii, to widać już tendencje, z jakimi trzeba się będzie wkrótce zmierzyć – wynika z raportu „Rynek pracy po koronawirusie" przygotowanego przez firmę doradztwa personalnego Bigram i analityczną Thinktank.

Istotna jest także reakcja firm na pandemię. Postawiły one przede wszystkim na transformację cyfrową swoich organizacji, a wiele z nich skupiło się dostarczeniu sprzętu i infrastruktury umożliwiających ochronę zdrowia pracowników. Wszystko po to, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy. Dopiero w drugiej kolejności biznes koncentrował się na pracownikach.