Koronawirus stworzy „pokolenia siedzących w domu”

Dyrektor generalny MOP, Guy Ryder jest niezwykle zaniepokojony sytuacją młodych ludzi, dotkniętych nieproporcjonalnie przez ten kryzys i uważa, że może dojść do powstania całego „pokolenia tych, co siedzieli w domu". — Ci młodzi ludzie zostaną po prostu poza nawiasem, porzuceni i to w wielkiej liczbie — oświadczył na konferencji prasowej w Genewie z okazji czwartej edycji barometru MOP poświęconego pandemii. — Istnieje niebezpieczeństwo, że początkowy szok w przypadku tych młodych ludzi potrwa dekadę albo dłużej. Zaszkodzi to ich perspektywom zatrudnienia przez cały czas ich życia zawodowego — cytuje Reuter.