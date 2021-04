Czym firmy będą teraz walczyć o specjalistów

Już nie służbowy telefon czy karta fitness, ale możliwość zdalnej pracy zajmuje teraz pierwsze miejsce na liście najbardziej popularnych benefitów. Może z niej korzystać 71 proc. specjalistów i menedżerów uczestniczących w niedawnym badaniu firmy rekrutacyjnej Antal. To znacznie więcej niż przed wybuchem pandemii, gdy home office miał w pakiecie benefitów co drugi specjalista i menedżer (a i to w zakresie ograniczonym zwykle do kilku dni w miesiącu).

Poniżej dalsza część artykułu