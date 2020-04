Kto się sprawdzi w kryzysie jako lider biznesu

Tę opinię podziela Marek Sprengel, prezes leszczyńskiego producenta okien, spółki Awilux. Jej zarząd na czas trwania epidemii i kryzysu zawiesił wypłatę swoich wynagrodzeń, by – jak wyjaśnia – mieć pieniądze na wypłaty pensji pracowników i regulowanie należności za dostawy elementów do produkcji. – Nie wiemy, jak długo będzie trwała obecna sytuacja, ale wypłatę wynagrodzeń zarządu zawieszamy do czasu poprawy sytuacji gospodarczej, czyli optymistycznie patrząc, do końca maja – mówi Marek Sprengel.

Z rezerwą do obniżek płac przez szefów firm podchodzi Krzysztof Kosy, psycholog biznesu. Według niego obniżenie pensji bądź rezygnacja z niej przez zarząd będzie prawdopodobnie coraz częstszym zjawiskiem, jeśli kryzys związany z epidemią będzie trwał. Jest jednak pewien problem w tego rodzaju decyzjach. – Z jednej strony wydaje się to gestem solidaryzowania się z załogą i wyrazem troski o przyszłość firmy, ale z drugiej może być odebrane przez pracowników jako nacisk na rezygnację przez nich z części wynagrodzenia lub innych praw pracowniczych – wyjaśnia psycholog. Jego zdaniem pracownicy mogą też nie ufać takim krokom szefów (bo i tak sobie jakoś wyrównają stratę), a niektórzy mogą to odbierać jako rodzaj politycznego zagrania (wiele tu zależy od dotychczasowych relacji zarządu z pracownikami).

Prof. Obłój zwraca uwagę, że w okresie kryzysu wyróżniają się trzy kategorie ludzi i firm: bohaterowie, ofiary i złoczyńcy (ci ostatni to np. firmy spekulujące środkami higieny,których kilka tysięcy zablokował ostatnio Amazon). Chcąc z kolei trafić do kategorii bohaterów, firma powinna podjąć trzy działania. Pierwsze i, zdaniem prof. Obłoja, najbardziej naturalne to obniżenie wynagrodzeń zarządu i najwyższej kadry menedżerskiej. Niekoniecznie do symbolicznej złotówki, ale na tyle, by pokazać osobiste zaangażowanie menedżerów w walkę z trudną sytuacją. Jako drugie działanie na czas kryzysu prof. Obłój rekomenduje zablokowanie wypłaty dywidendy (co też chce zrobić LPP) oraz rocznych bonusów. – Mimo że są wypracowane i zasłużone, to w sytuacji, gdy firmie będzie potrzebna gotówka, nie powinny być wypłacane – wyjaśnia ekspert. Trzecim działaniem bohaterów biznesu jest godne zachowanie wobec pracowników – tam, gdzie jest to możliwe, warto walczyć o zachowanie miejsc pracy albo wspierać w znalezieniu nowej.