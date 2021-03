Polacy coraz bardziej boją się o pracę

Sytuacja na rynku pracy widziana oczami pracowników nie jest bezpieczna ani stabilna. Próbują na to zareagować myśląc o przekwalifikowaniu albo emigracji zarobkowej- podsumowuje Iwona Szmitkowska, prezes Work Service wyniki ogłoszonego w czwartek Barometru Rynku Pracy. Powstał on na podstawia badań pracodawców i pracowników przeprowadzonych przez firmę ARC Rynek i Opinie na w grudniu 2020 i styczniu 2021r. Według nich, utrzymująca się pandemia wyraźnie zwiększyła obawy Polaków o utrzymanie zatrudnienia- tylko 43 proc. nie obawiało się jej utraty w pierwszych miesiącach 2021 r. (to ponad dwukrotnie mniej niż na początku 2020 r) a z kolei do prawie 35 proc. powiększyła się grupa tych, którzy się obawiali zwolnienia.

