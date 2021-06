Na rynku pracy szykuje się odbicie w kształcie V

Jak wynika z badania, odbicie na rynku pracy wynika z wyraźnej poprawy nastrojów pracodawców; teraz już co czwarty z nich przewiduje wzrost polskiej gospodarki (to aż o 24 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu z końca 2020 r.). Co prawda nadal widać sporo pesymizmu (firmy obawiające się recesji - 27 proc. nadal mają przewagę), ale – jak przypominał Mateusz Żydek - odbiliśmy się od prawie 60 proc. udziału pesymistów w badaniu z końca zeszłego roku.

Powrót do normalności

Najlepsze nastroje mają pracodawcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (centra SSC/BPO). Prawie połowa z nich liczy na wzrost gospodarczy, 72 proc. ocenia swoją sytuację jako dobrą albo bardzo dobrą (więcej takich ocen, 73 proc., jest tylko w finansach i w obsłudze nieruchomości). Już 60 proc. ogółu badanych pracodawców dobrze ocenia swoją sytuację, a co trzeci wrócił do normalności. A to przekłada się na optymistyczne plany dotyczące zatrudnienia.

Już 29 proc. firm planuje w najbliższych sześciu miesiącach wzrost liczby pracowników. To ponad dwukrotnie więcej niż wiosną 2020 r., gdy plany rekrutacyjne mroził lockdown, ale też znacząco więcej w porównaniu z planami na I półrocze br.(17 proc.). Jednocześnie do 5 proc. zmalał odsetek firm przewidujących cięcia zatrudnienia – to niemal poziom z wiosny 2019 r.

Jak ocenia Monika Fedorczuk, ekspertka rynku pracy w Konfederacji Lewiatan, plany wzrostu zatrudnienia pokazują, że pracodawcy przestali zajmować się pandemią a zaczęli zajmować się swoją działalnością.

Jak wynika z Planów Pracodawców, w II półroczu najczęściej nowych pracowników będą szukać centra SSC/BPO (ponad połowa), a także firmy logistyczne (37 proc.) i budowlane (36 proc.). Najrzadziej wzrost zatrudnienia zapowiadają pracodawcy z branży obsługi nieruchomości oraz z handlu, w którym zapotrzebowanie na ręce do pracy ogranicza przyspieszony rozwój e-commerce i automatyzacji.