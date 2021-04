Polska znów zieloną wyspą. Zatrudnienie wzrosło

Jak wynika z danych, które we wtorek wieczorem opublikował Eurostat, liczba pracujących w Polsce osób w wieku od 15 do 64 lat wyniosła w IV kwartale 2020 roku 16,1 mln. Oznacza to, że w ciągu roku (po korekcie o wpływ czynników sezonowych) liczba zatrudnionych wzrosła o 44 tys. (0,3 proc.).

