Bezrobocie rośnie, ale nie ma katastrofy na polskim rynku pracy

GUS potwierdził we wtorek szacunki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z początku lutego, wedle których stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu do najwyższego od niemal trzech lat poziomu 6,5 proc., z 6,2 proc. w grudniu i 6,1 proc. w poprzednich sześciu miesiącach.

- Okres wiosenny, a potem letni, powinien przynieść spadek stopy bezrobocia, ale to, jak duża będzie ta zmiana, zależało będzie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W mojej ocenie, jeśli nastąpi otwarcie gospodarki (najwcześniej w II kwartale br.), to najprawdopodobniej wiele firm (zwłaszcza w gastronomii, hotelarstwie, branży eventowej i turystyce), będzie musiało się restrukturyzować, a to może prowadzić do wzrostu bezrobocia – skomentowała wtorkowe dane GUS Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Według niej na koniec 2021 r. stopa bezrobocia będzie wynosiła tyle samo co w styczniu.