Bezrobocie rośnie, ale katastrofy wciąż nie widać

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści szacowali przeciętnie, że stopa bezrobocia wyniosła w kwietniu 5,7 proc. Później taki szacunek przedstawiło też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W porównaniu do marca stopa bezrobocia wzrosła o 0,4 pkt proc. To pierwsza jej zwyżka w tym okresie co najmniej od początku stulecia. Zwykle w kwietniu wskaźnik ten spada, średnio o 0,4 pkt proc.

W porównaniu do kwietnia ub.r. stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 pkt proc. To jej pierwsza zwyżka w ujęciu rok do roku od listopada 2013 r.