Hołownia: Witek do prokuratury, członkowie KRRiT przed Trybunał Stanu

W czasie obrad opozycja wygrała głosowanie o odroczenie posiedzenia. Marszałek Elżbieta Witek zdecydowała o reasumpcji głosowania. Po przerwie zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 - Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Parlamentarzyści zagłosowali razem z PiS-em, co pozwoliło na wznowienie obrad. Wcześniej Sachajko tłumaczył, że doszło do pomyłki.

Marszałek Sejmu stwierdziła, zarządzając powtórne głosowanie, że zasięgnęła opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że ten wniosek może być głosowany na tym posiedzeniu. Nie opublikowała jednak tych opinii ani nie wskazała nazwisk jej autorów. Domaga się tego m.in. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, w trybie dostępu do informacji publicznej.

Szymon Hołownia we wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że „marszałek Elżbieta Witek rażąco przekroczyła swoje uprawnienia, gdy 11 sierpnia przyjęła pozbawiony podstaw prawnych wniosek o reasumpcję głosowania nr 16 w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu do dnia 2 września 2021 i dopuściła do ponownego głosowania w tej sprawie”. Jego zdaniem „działanie to wyczerpuje znamiona przestępstwa tzw. nadużycia władzy określonego w art. 231 paragraf 1 Kodeksu karnego, które przewiduje, że funkcjonariusz publiczny który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.