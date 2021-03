Akcja billboardowa Hołowni. Do „rozczarowanych PiS-em”

Specjalne billboardy nawiązują do wideo, opublikowanego przez Szymona Hołownię w mediach społecznościowych 20 marca. Lider Polski 2050 nawiązywał w nim do odwołania prezentacji „Nowego Ładu” PiS.

20 marca PiS miał zaprezentować nowe propozycje na czas po pandemii. Konkretne zapisy „Nowego Polskiego Ładu” podzielono na dziesięć obszarów, od spraw polityki rodzinnej po inwestycje, infrastrukturę czy cyfryzację. Treść jest tajemnicą, której władze PiS bardzo pilnują.

Prezentacja najnowszego projektu partii rządzącej została przesunięta na inny termin. Decyzja o przesunięciu „Nowego Ładu” zapadła po serii narad i spotkań na Nowogrodzkiej. Nieoficjalnie można usłyszeć, że kolejnym terminem jest już czas po Wielkanocy, czyli w praktyce w połowie kwietnia. Oficjalna przyczyna to trudna sytuacja pandemiczna.



- Byłoby skandalem opowiadać o planach na przyszłość, gdy codziennie na Covid umiera kilkuset Polaków a krzywa pandemii, którą przecież oficjalnie odwołaliście latem, gwałtownie rośnie - móiwł w sobotę Szymon Hołownia. - Ale, panie Kaczyński, cała Polska wie, że prawdziwa przyczyna odwołania dzisiejszej konferencji jest inna i nazywa się „Obajtek” - dodał polityk w nagraniu, udostępnionym w mediach społecznościowych.

- Nadszedł czas, by w końcu pan zrozumiał, że jedyne co dziś pan może i powinien zrobić, to powiedzieć „przepraszam”. Panie Jarosławie Kaczyński – niech pan przeprosi za Daniela Obajtka. Niech pan przeprosi za psucie Polski i zniszczenia, jakich dopuścił się pan i pana podopieczni - apelował lider Polski 2050.

W piątek rozpoczęła się akcja billboardowa Polski 2050, skierowana do - jak określa portal 300polityka - osób rozczarowanych rządami Zjednoczonej Prawicy. Billboardy zawisły w Radomiu, Rzeszowie i Ustrzykach, kolejne mają się wkrótce pojawić w innych wybranych lokalizacjach, np. Ostrołęce.