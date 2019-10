Imperialny rozmach Putina: od Madagaskaru po Boliwię

– Afryka coraz bardziej staje się kontynentem wielkich możliwości – mówił przed otwarciem szczytu prezydent Władimir Putin. Od 2001 do 2012 gospodarki państw Czarnej Afryki rozwijały się z szybkością ok. 7 proc. rocznie. Rosyjska propozycja dla nich była jednoznaczna. Miejsca spotkań w Soczi zostały obstawione wystawami sprzętu wojskowego: naprzeciwko centrum prasowego stanął najnowszy myśliwiec MiG-35, a w sąsiednim parku – pozostały sprzęt wojskowy.

– Wiele kontaktów zostało nawiązanych najpierw w sferze wojskowej, a potem zostały otwarte i na inne sektory – powiedział szef kenijskiej firmy konsultingowej Isaac Fokuo w rozmowie z „Financial Timesem" o stosunkach Rosji z Afryką. Eksperci zwracają uwagę, że najsilniejsze przyczółki rosyjskie firmy stworzyły w państwach, które wcześniej wspierał ZSRR. Na przykład koncern Rosnieft będzie wydobywał gaz w Mozambiku. Szef rosyjskiego koncernu Igor Sieczin w latach 70. był „radzieckim doradcą wojskowym" właśnie w Mozambiku oraz Angoli. A prezydent tego ostatniego państwa Joao Lourenço studiował w Wojskowo-Politycznej Akademii im. Lenina (obecnie to Wojskowy Uniwersytet podległy Ministerstwu Obrony). Jego poprzednik zaś, Jose Eduardo Dos Santos, ukończył radziecką szkołę dywersantów ze specjalnością radiotelegrafista.

Jednak mimo ekspansji wojskowo-politycznej (ostatnio Moskwa podpisała kilka umów o takiej współpracy z Sudanem) dwie trzecie rosyjskich obrotów handlowych z Afryką przypada na państwa jej północnej, muzułmańskiej części (Egipt, Algierię i Maroko). „Rosyjski eksport w znacznej mierze zależy od sprzedaży broni i pszenicy do państw północnej Afryki" – uprzedzają eksperci. Atomowy monopolista Rosatom stara się przełamać ten trend, ale z podpisanych z 15 państwami kontraktów na budowę elektrowni atomowych żaden nie wszedł w fazę realizacji. Jednocześnie rozwijając kontakty z Czarnym Kontynentem, Moskwa staje się konkurentem Chin, którego obroty handlowe są jednak dziesięciokrotnie większe.

– Rosja próbuje też opanować „afrykańską rezerwę" ONZ – wskazują moskiewscy eksperci. Czwarta część członków Organizacji to państwa Czarnego Kontynentu, gdyby udało się je przekonać do rosyjskiej polityki, Zachód miałby duże kłopoty w ONZ – tak jak w latach 70. i 80., gdy działała tam „moskiewska maszynka do głosowania" (dzięki niej m.in. uznano wtedy syjonizm za rodzaj rasizmu). – Czy Rosja jest obecnie dużym graczem politycznym w Afryce? W rzeczywistości nie. Ale Kreml jest przeszczęśliwy, podkreślając swoją rolę dla celów reklamowych – uważa ekspert Carnegie Paul Stronski.