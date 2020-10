Nawalny otruty nowym rodzajem nowiczoka

„Rezultaty analiz prób biomedycznych (...) potwierdzają, że znaczniki biologiczne inhibitorów cholinoesterazy mają strukturalne charakterystyki analogiczne do trujących chemikaliów znajdujących się w spisach (...) dołączonych do Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej w 2019 roku" – stwierdzono w specjalnym raporcie.

Rosyjski przedstawiciel przy organizacji Aleksandr Szulgin natychmiast powiedział o „nieokiełznanej agitacyjno-propagandowej kampanii kłamstw", której celem jest „oczernienie Rosji, by wprowadzić kolejną transzę sankcji". – Rosja nikomu nie jest nic winna – wołał na posiedzeniu rady wykonawczej organizacji.

Według nieoficjalnych informacji z Rosji nie zamierza ona nawet wszczynać śledztwa w sprawie otrucia Nawalnego. – Moja wersja jest taka, że zrobili to pracownicy kontrwywiadu FSB lub wywiadu SWR na polecenie, bez wątpienia, Putina – powiedział z kolei Aleksiej Nawalny w pierwszym wywiadzie, jakiego udzielił rosyjskiemu dziennikarzowi od czasu otrucia.

Rosjanin dodał, że „Putina najwyraźniej bawi myśl, że ma własny batalion najemnych morderców". Sam zamierza zwrócić się do ONZ-towskiego specjalnej sprawozdawczyni ds. zabójstw pozasądowych Agnes Callamard oraz specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. wolności słowa Irene Khan, by przeprowadziły śledztwo w sprawie jego otrucia. – Śledztwo ONZ powinno zadowolić rosyjskich urzędników. Cały czas mówią o jakimś „międzynarodowym śledztwie", a co może być bardziej międzynarodowe niż ONZ – stwierdził.