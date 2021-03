Zajadła wojna Rosji z internetem. To próba generalna

Krytyka zachodnich sieci społecznościowych ze strony rosyjskich władz nasiliła się kilka tygodni temu, gdy rosyjscy urzędnicy zaczęli im zarzucać, że umożliwiają wzywanie niepełnoletnich na opozycyjne manifestacje. „Prezydent Putin był wzburzony rolą, jaką odegrały sieci społecznościowe w mobilizacji poparcia dla lidera opozycji Aleksieja Nawalnego" – opisał brytyjski „Guardian" prawdziwe powody ataku na Twittera. Jeszcze kilka lat temu Putin twierdził, że internet założyła CIA i „działa on tak (jak chcieli założyciele – red.) do tej pory". W ciągu ostatnich dwóch tygodni na trzech kolejnych naradach w mundurowych resortach prezydent skarżył się na sieci społecznościowe.

Wszystko po to, by zastraszyć i zmusić zachodnie firmy do wypełniania żądań Kremla, czyli usuwania opozycyjnych treści z sieci społecznościowych, na razie tych dotyczących wewnętrznych spraw Rosji. – Wśród władz dominuje pogląd, że w 2021 roku USA będą ingerować w wewnątrzpolityczne procesy w Rosji, w tym poprzez amerykańskie sieci społecznościowe, rozpowszechniając treści dyskredytujące (rządowych kandydatów) w czasie wyborów do parlamentu – opisał sposób myślenia Kremla politolog Aleksandr Pożałow.