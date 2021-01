Drodzy przyjaciele Moskwy. 600 mld dla zaprzyjaźnionych reżimów

W tym czasie najwięcej wydał na Aleksandra Łukaszenkę – ponad jedną szóstą tej sumy. Dziennikarze wliczyli w dotacje zarówno umorzone kredyty, jak i różnicę między rynkowymi cenami surowców energetycznych a ceną, jaką płacił Mińsk (100 mld ze 109 mld wsparcia). Łukaszenko kosztował Rosję średnio 5 mld dolarów rocznie. Niewiele mniej – i takich samych rodzajów dotacji – dostawał Kijów, ale tylko do czasu obalenia prezydenta Janukowycza w 2014 roku.

Od siedmiu lat za to Rosja ponosi koszty okupowania ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego. – Praktycznie wszystko dostarczane jest tam bezpłatnie, na koszt rosyjskiego podatnika – mówił moskiewski ekspert Michaił Krutichin. Donbas jednak przede wszystkim dostaje za darmo gaz od Gazpromu. Od czasu do czasu rosyjski koncern żąda od Kijowa, by ten płacił za te dostawy. Ale Ukraińcy kategorycznie odmawiają, wskazując, że nie kontrolują faktycznej ich wielkości, a nie zamierzają płacić za zaopatrzenie, z którego część na pewno została sprzedana „na lewo".