Dania: Rosyjski okręt atomowy stracił napęd. Rosja zaprzecza

Rosyjskiej jednostce K-266 "Orioł"w drodze powrotnej z Petersburga w kierunku Murmańska towarzyszył niszczyciel rakietowy "Wiceadmirał Kułakow" i holownik "Ałtaj". Wszystkie jednostki wzięły wczesniej udział w paradzie z okazji święta rosyjskiej marynarki wojennej.

"Orioł", płynąc w wynurzeniu, stracił napęd i dryfował w wodach Cieśniny Kattegat. Płynął z prędkością ok. 1,5 węzła w kierunku jednej z duńskich wysp.

This was posted on Facebook by the Danish Navy 3. Eskadre today



The Oscar-II class SSGN Orel lost propulsion in Danish waters near Sejero. The tug Altay prepared to connect tow-line, but Orel regained propulsion.



Photos 3. Eskadre Facebook https://t.co/Dobc7Xescl pic.twitter.com/aOET7m0oHT