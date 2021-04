Władimir Putin obiecuje, że Rosja pozostanie kosmiczną potęgą

Jurij Gagarin 12 kwietnia 1961 roku został pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej. Dla Związku Radzieckiego było to jedno z największych zwycięstw wyścigu kosmicznego ze Stanami Zjednoczonymi.

Osiągnięcie sprzed kilkudziesięciu lat nadal jest w Rosji źródłem narodowej dumy, szczególnie teraz, gdy stosunki między Waszyngtonem a Moskwą przypominają te z czasów zimnej wojny.

Dla uczczenia rocznicy Putin złożył kwiaty pod pomnikiem Gagarina w pobliżu miejsca jego lądowania, około 860 km na południowy wschód od Moskwy.

- To bez wątpienia wielkie wydarzenie, które zmieniło świat. Zawsze będziemy dumni, że to właśnie nasz kraj utorował drogę do przestrzeni kosmicznej - mówił prezydent Rosji.

- W XXI wieku Rosja musi właściwie utrzymać swój status jednej z wiodących potęg nuklearnych i kosmicznych, ponieważ sektor kosmiczny jest bezpośrednio związany z obronnością - powiedział Putin.