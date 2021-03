Rosja: Kreml nie wie, gdzie przebywa Aleksiej Nawalny

Zapytano go również, co Władimir Putin sądzi o praktyce, w której ani adwokaci, ani krewni nie wiedzą, gdzie przebywa skazany.

Komentując uwagę, że sprawa Nawalnego jest nagłośniona na całym świecie, rzecznik prezydenta powiedział: "Jest on jednym ze skazanych w Federacji Rosyjskiej, który odbywa karę na mocy wyroku sądowego".

- Nie mamy informacji o miejscu pobytu skazanych na terenie Federacji Rosyjskiej - powiedział w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Istnieje Federalna Służba Więzienna i to ona posiada te informacje - odpowiedział na pytanie, czy Nawalny został przeniesiony do kolonii karnej nr 2 w mieście Pokrow.

- Nie znam stosunku prezydenta do takiej praktyki, jest pewna kolejność odbywania kary i pewna kolejność informowania bliskich i znajomych skazanego. Ten porządek jest mi nieznany. Jeśli rzeczywiście jest zainteresowanie, to chyba warto zwrócić się do Federalnej Służby Więziennej z prośbą o wyjaśnienie - powiedział.

2 lutego sąd w Moskwie przychylił się do wniosku Federalnej Służby Więziennej o anulowanie kary Nawalnego w zawieszeniu i zastąpienie jej karą 3,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, orzeczoną wcześniej w sprawie "Yves Rocher". W grudniu 2014 roku Nawalny i jego brat Oleg zostali uznani za winnych defraudacji w tej sprawie.