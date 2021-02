Szaman z Jakucka pobił policjanta? Jest śledztwo

O śledztwie poinformował Aleksiej Prianisznikow, koordynator organizacji „Prawozaszczitnaja otkrytka”. Cytowany przez Interfax obrońca praw człowieka zauważył, że nie wiadomo jeszcze dokładnie, w jaki sposób Gabyszew miał użyć przemocy wobec przedstawiciela władz, ale według jego informacji chodzi o zdarzenie z 28 stycznia, kiedy funkcjonariusze organów ścigania przybyli do domu szamana, aby przetransportować go do jakuckiego szpitala psychiatrycznego.

Na początku stycznia szaman Aleksandr Gabyszew zapowiedział, że zamierza po raz trzeci wyruszyć do Moskwy, by „wypędzić złe moce" z Kremla. – Pochód zaczniemy gdzieś w marcu. Stąd, z Jakucka, wyjadę na swoim białym koniu. Przejdę po ziemi przodków, ona da mi siły (...). Dojdziemy do Gór Ałtajskich, tam też jest centrum siły. Potem na tereny uralskie, a stamtąd już blisko do Moskwy – mówił w nagraniu opublikowanym w internecie.

