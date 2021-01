Pieniądze wytrą łzy Zachodu za Nawalnym

Nawalny przeżył zatrucie nowiczokiem w ubiegłym roku, którego dokonały rosyjskie służby specjalne. Jeden z zamachowców, sam - w rozmowie z niedoszłą ofiarą – przyznał się do przeprowadzenia tej akcji. Po kilku miesiącach leczenia w Berlinie, opozycjonista wrócił do Rosji, gdzie natychmiast został zatrzymany. Grozi mu odwieszenie wyroku z 2014 r., za domniemane defraudacje funduszy. Kara 3,5 roku więzienia w kolonii karnej została wtedy zawieszona na 5 lat. - Aleksiej Nawalny wrócił do Rosji świadom konsekwencji. Ale jak inaczej rodzić ma się przywódca opozycji? – mówi Haszczyński.

"Rzecz W Tym" – poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. Prowadzi Cezary Szymanek.