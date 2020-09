Putin nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

Rzecznik Dmitrij Pieskow zapewnił, że to nie Kreml zgłosił do Komitetu Noblowskiego swojego głównego lokatora.

- Wszyscy wiemy, że do tej nagrody nominowane są różne osoby, to inicjatywa zgłaszających - mówił Pieskow.

Stwierdził, że jeśli Władimir Putin nagrodę otrzyma - to świetnie. Jeśli nie - "nie ma problemu".

Wśród osób nominowanych do tegorocznego Pokojowego Nobla jest już Donald Trump. To druga nominacja prezydent US, tym razem zgłosił go norweski parlamentarzysta.

Christian Tybring-Gjedde w liście motywacyjnym wyjaśnia, że jednym z powodów, dla których wysunął kandydaturę Trumpa do tej prestiżowej nagrody, jest wkład prezydenta USA w normalizację stosunków między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.