Rosyjska sprzątaczka nominowana do pokojowego Nobla

Dziennikarze „Komsomolca” dokonali zgłoszenia Udgorodskiej, mieszkającej we wsi w rejonie czuchłomskim, należącym do obwodu kostromskiego, w kilka minut, przez stronę internetową Komitetu Noblowskiego. Inicjatorzy musieli jedynie uzasadnić swój wybór w języku angielskim, przy użyciu 2000 znaków. „Krótko mówiąc, młoda kobieta Marina Udgorodska wygrała wybory samorządowe w Rosji, udowadniając światu, że to robotnik ma prawo i obowiązek sprawować władzę publiczną (...) A teraz możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć: Marina Udgorodska jest nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla” - napisali dziennikarze.

Putin ally Nikolai Loktev 58 in shocking defeat in a rural distrct election by a Clearner Mariana Udgodskaya 35 whom he chose to stand against him to give false impression of real contest. Without campaign, the Cleaner won 62% of the votes after plans to rig election backfired. pic.twitter.com/iZuWJtYtw2