Opóźniona parada w Moskwie. Bez masek i dla jednego widza

Na sam plac goście zostaną przewiezieni w zdezynfekowanych autobusach, a potem na trybunach rozsadzeni w co drugim krześle. Mimo wszystko władze zdecydowały się dopuścić na plac weteranów, ale dwa tygodnie wcześniej 80 z nich zawieziono do sanatorium pod Moskwą na dwutygodniową kwarantannę. Za to na trybunie będą mogli siedzieć bez masek na twarzach.

– To parada dla jednego widza. Jemu osobiście jest ona potrzebna, by głosowanie o przedłużeniu swojej władzy zacząć od czegoś uroczystego – napisał o Putinie i obecnych obchodach opozycjonista Aleksiej Nawalny.

Wojskowi komentatorzy zaś zastanawiają się, jaką tym razem broń pokaże rosyjskie Ministerstwo Obrony. – To taka nowa tradycja: prezentować na każdej defiladzie coś nowego, nawet jeśli to uzbrojenie jeszcze nie trafiło do armii – powiedział jeden z nich. Najlepiej pod tym względem wypadła parada w 2015 roku, gdy na plac wjechał nowiutki czołg T-14 „Armata” (co prawda zepsuł się przed trybuną).