Atomowa maczuga Władimira Putina

– Do dzisiaj Rosja odróżniała się od innych krajów „jądrowej piątki” maksymalnym utajnieniem swego planowania wojskowego. To niezbyt sprzyjało strategicznej stabilności – stwierdził rosyjski ekspert Ilia Kramnik.

Poprzedni dekret „Podstawy państwowej polityki Rosyjskiej Federacji w dziedzinie atomowego powstrzymywania” – w którym opisano „warunki określające możliwość użycia broni atomowej” – podpisał w 2010 roku ówczesny prezydent Dmitrij Miedwiediew. Były szef sztabu Rakietowych Wojsk Strategicznych, generał Wiktor Jesin wyjaśniał, że wcześniej taki dokument „był aneksem do doktryny wojennej, nie był tajny, ale też go nie publikowano”.

To zaś jest podobno odpowiedzią na amerykańskie doktryny powstałe po 2014 roku. USA uważają, że „Rosja w swym planowaniu wojskowym przewiduje atomową eskalację dla osiągnięcia zwycięstwa”. W NATO nazywane to jest „escalating – deescalating”. Wojskowi sojuszu przewidują, że w przypadku ewentualnego konfliktu konwencjonalnego z Rosją (w Europie, głównie na terenie państw bałtyckich, ale i w Polsce), gdy rosyjska armia zacznie przegrywać, jej generałowie użyją taktycznej broni atomowej. Stąd też amerykańska armia zaczęła zastanawiać się nad skonstruowaniem niewielkich ładunków jądrowych i różnych broni precyzyjnych, by być gotową do prowadzenia „ograniczonej wojny atomowej dla neutralizacji rosyjskiej doktryny”.