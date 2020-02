Rosja zapowiada drugi lot Iła-112, pierwszego samolotu transportowego od czasów ZSRR

Grudinin dodał, że wszystkie wymienione przez niego samoloty będą certyfikowane zgodnie z normami cywilnymi.

Dziewiczy lot Iła-112V miał miejsce w marcu 2019 roku. Według producenta był to lot „udany”. Jednak później agencja Interfax informowała, iż konstrukcja obarczona jest poważnymi wadami, przy pełnym załadunku zagrażającym bezpieczeństwu.

Ił-112V to pierwszy wojskowy samolot transportowy, opracowany od podstaw w Rosji, już w okresie postradzieckim. Choć początki rozwoju samolotu sięgają lat 90. poprzedniego wieku, to rosyjski MON zamówił budowę prototypu dopiero w roku 2014.

Nowa maszyna jest przeznaczona do przewozu ładunków do 5 ton, ale po pierwszym locie prototypu i ujawnionych wadach stwierdzono, że maksymalny ładunek to 3,5 tony. Ma zastąpić samoloty z napędem turbośmigłowym An-26 i An-24.

Samolot ma być dostępny w dwóch wersjach: jednej dla lotnictwa cywilnego (Ił-112T), a drugiej dla wojska (Ił-112V).

Rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało, że zamierza kupić 62 egzemplarze Iła-112V.