Rosja: Su-34 ćwiczyły bombardowanie stanowisk dowodzenia

Załogi samolotów myśliwsko-bombowych Su-34 latały solo i w parach na wysokościach od 400 do 8000 metrów w rejonie, w którym - zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń - znajdowały się hipotetyczne siły przeciwnika.

"Piloci wykrywali cele symulujące stanowiska dowodzenia przeciwnika i przeprowadzali na nie ataki z użyciem bomb ćwiczebnych P-50T zrzucanych z niskich wysokości, a także wykonywali złożone manewry mające na celu uniknięcie zestrzelenia przez wrogą obronę przeciwlotniczą" - czytamy w komunikacie Centralnego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

W ćwiczeniach brało udział osiem samolotów Su-34 i samolot rozpoznawczy Su-24MR. Piloci Su-34 wykonali ponad 30 lotów i zaatakowali ok. 60 celów w czasie ćwiczeń.

Su-34 to samoloty zdolne przenosić rakiety powietrze-ziemia i powietrze-powietrze. Ich zasięg wynosi 4 tysiące kilometrów, osiągają prędkość do 1900 km na godzinę i mogą przenosić do 8 ton bomb.