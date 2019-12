Doping: Rosja przyznaje się do grzechu

W czwartek głos w tej sprawie zabrał w rosyjskiej telewizji premier Dmitrij Miedwiediew. „Mamy problem z dopingiem, to niedopuszczalne. Musimy zająć bardziej surowe stanowisko w tej sprawie. Popełniliśmy grzechy, ale czy inne kraje również nie grzeszyły?” – zapytał Miedwiediew.

To pogląd, który Rosjanie prezentują od dawna – biją się w piersi, ale od razu podkreślają, że inni też mają dużo na sumieniu, łatwo zapominając, iż tylko u nich państwo zorganizowało dopingowy system, a potem zaczęły się manipulacje, by to ukryć.