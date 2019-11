Putin nie przyjedzie na rocznicę wyzwolenia Auschwitz

Pieskow przypomniał przy tym, że Putin odwiedził Auschwitz w 2005 roku. - Zawsze pamiętamy tę datę, w tym rolę Armii Czerwonej (w oswobodzeniu obozu) - dodał.



We wrześniu Putin zapowiadał, że w styczniu przyszłego roku planuje udać się z wizytą do Izraela, by tam wziąć udział w uroczystościach z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Nie podał jednak konkretnej daty.



Udział w polskich uroczystościach zapowiedzieli za to prezydenci Izraela, Niemiec, Finlandii i Malty.

Agencja TASS podkreśla, że w walce o wyzwolenie Auschwitz w 1945 roku zginęło ponad 200 żołnierzy radzieckich.