Szaman idzie do Moskwy przegonić Putina

Aleksandr Gabyszew wyruszył w marcu. Liczącą prawie 8 tys. kilometrów trasę z Jakucka do Moskwy chce pieszo pokonać do 2021 r. Mężczyzna ciągnie wózek, na którym ma wszystko, co mu potrzebne - m.in. piec i jurtę.

- W demokracji nie powinno być strachu. Teraz ludzie boją się mówić, boją się, że zostaną zwolnieni, ich pensje zostaną odebrane - powiedział szaman, cytowany przez Onet.

- Chodzi o to, że nasza władza państwowa jest bezgraniczna, demoniczna. Ludzie zostali wpędzeni w sztuczną depresję. Naturalna depresja zostanie wyleczona przez szamana za jednym zamachem, a ta sztuczna depresja zostanie wyleczona tylko przez czary. Czarownik rozsiał swoją iluzję strachu i depresji w całym kraju, ale biały czarodziej, taki jak ja, będzie w stanie ją rozwiać. Polityk jest tu bezużyteczny, na czary tylko czary - dodał Gabyszew.