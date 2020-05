Polscy drobiarze postawili na eksport. Dziś za to płacą

Osłabienie popytu w UE nastąpiło w i tak już trudnej sytuacji, gdy eksport z Polski do krajów trzecich został ograniczony przez grypę ptaków, którą wykryto u nas na przełomie 2019 i 2020 r. Sytuacja jest niepewna, bo wprawdzie ostatnie z 31 ognisk w Polsce wykryto miesiąc temu, ale na Węgrzech jest już ponad 240 ognisk i ciągle pojawiają się nowe. Żeby rozmawiać o powrocie eksportu, muszą minąć trzy miesiące od ostatniego ogniska. Tymczasem – według danych Ministerstwa Rolnictwa – cena skupu żywca w sprzedaży kontraktowej obniżyła się o ok. 15 proc., poniżej 3 zł/kg. Na wolnym rynku ceny spadły nawet do ok. 2 zł/kg, podczas gdy granica opłacalności produkcji jest na poziomie ok. 3 zł/kg. Dlatego najbardziej cierpią producenci niezwiązani długoterminowymi umowami z zakładami ubojowymi, którzy odpowiadają nawet za 40 proc. rynku. Gdy jest koniunktura, są w lepszej pozycji, mogą wybierać ubojnie, gdzie oddadzą mięso, jednak gdy sytuacja rynkowa się pogarsza, mają problem ze znalezieniem odbiorców. Rośnie ryzyko, że spadnie produkcja drobiu, bo rolników tak niski poziom cen skłania do zmniejszania lub kończenia produkcji kurcząt. To uruchomi efekt domina – zmniejszy się popyt na pisklęta, jaja wylęgowe i stada rodzicielskie. A w konsekwencji rośnie ryzyko wzrostu cen po otwarciu rynków (krajowa produkcja może nie nadążyć za rosnącym eksportem i ceny mięsa wzrosną).