Komisarz rolny J. Wojciechowski: Zakaz importu do UE jest przedwczesny

Dotychczas Komisja Europejska ogłosiła wytyczne dotyczące zachowania otwartych granic dla towarów i pracowników transgranicznych, w tym dla sezonowych w rolnictwie. 7 kwietnia poinformowała, że rolnicy będą mieć więcej czasu na występowanie o bezpośrednie dopłaty, a proces rozdawania pieniędzy ulegnie przyspieszeniu. Europejska organizacja rolników Copa Cogeca uważa, że producenci owoców i warzyw wymagają nadzwyczajnych środków, jej zdaniem, Komisja powinna przyjrzeć się obecnym limitom importowym, zwłaszcza wołowiny z obu Ameryk i Australii.

Komisarz rolny UE, Janusz Wojciechowski rozumie, że w niektórych sektorach dochodzi do napięć, ale nie jest to jeszcze pora na interwencję. — Powinniśmy rozważyć wszystkie konsekwencje pewnego ograniczenia limitów importowych, bo istnieją międzynarodowe porozumienia handlowe, ale oczywiście monitorujemy sytuację i zastanawiamy się nad działaniami w przyszłości, ale nie teraz, jeszcze nie teraz — powiedział.

Poinformował, że rolnicy mogą dostać do 100 tys. euro na gospodarstwo, bo Unia złagodziła podejście do pomocy państwowej. Do rolników może trafić ok. 17 mld euro nie wykorzystanych środków z polityki rozwoju terenów wiejskich. a Komisja będzie przychylnie podchodzić, gdy dojdzie do zatwierdzania takiej pomocy.