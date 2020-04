Koronawirus: dzieci dzwonią po pomoc, Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę chce zmian w prawie

- Każdego dnia do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, dzwonią setki dzieci, dla których obecna sytuacja jest nie do wytrzymania. Dzieci mówią o doświadczaniu przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, silnych napięciach, połączonych z niezrozumieniem tego co się dzieje oraz jak sobie z tym radzić, obniżającym się nastroju i pojawiających się myślach samobójczych, a także braku dostępu do pomocy specjalistycznej - relacjonuje fundacja. - Mówią też o tym, że wraz z zakazem wychodzenia osób poniżej 18 roku życia bez opieki osoby dorosłej, straciły jedyną możliwość uniknięcia krzywdzących zachowań, których doświadczają w domu - alarmuje FDDS.

Poniżej dalsza część artykułu