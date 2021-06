Niełatwe powroty Polaków

Na początku czerwca prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał klucze do mieszkania na warszawskich Bielanach rodzinie Gradkov, która pochodzi z rosyjskiego Tomska na Syberii – są to potomkowie rodziny deportowanej z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR.

W poprzednim roku osiedlonych zostało w Polsce 625 repatriantów. Tymczasem rząd PiS już w 2016 r. obiecywał, że rocznie powinno ich wracać do Polski około 1000. Nowelizacja ustawy o repatriacji została przyjęta dopiero pod koniec listopada 2017 r.

Liczba Polaków zarejestrowanych w bazie RODAK, a zatem osób, którym Polska przyrzekła możliwość repatriacji, ciągle się zwiększa. W 2019 r. było 4713 oczekujących. W poprzednim roku do konsulatów wpłynęło 1555 wniosków o wizę w celu repatriacji, a do MSWiA 2418.

Co blokuje repatriację? Problemem jest brak mieszkań komunalnych dla nich. Mniejsze gminy nie prowadzą też spójnej polityki wsparcia dla przybyszów. Ciągle i samorządy, i repatriowani mają problemy z biurokracją, np. koniecznością potwierdzania obywatelstwa przez wojewodę czy skuteczną aktywizacją zawodową. Barierą są też środki finansowe na ich utrzymanie, samorządy dopłacają do repatriantów z własnych budżetów. Roczne utrzymanie czteroosobowej rodziny wynosi średnio ok. 230 tys. zł.