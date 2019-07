Maciej Konieczny: To nie jest dobry czas na kunktatorstwo

Będzie to wspólny wysiłek największych organizacji lewicowych: SLD, Wiosny i Razem oraz wielu innych lewicowych organizacji. Jeśli uda się to zorganizować na partnerskich warunkach, taka lista z pewnością zawalczy o kilkanaście procent.

Jak do tej pory dogadujemy się w tych negocjacjach zaskakująco dobrze. Mamy świadomość, że się różnimy. Ale ta koalicja ma sens właśnie dlatego, że się różnimy i dopełniamy. Dzięki temu mamy szanse na dobry wynik. Jeśli tylko uda nam się stworzyć partnerską formułę, to lewica w pięknym stylu wróci do parlamentu.

Jeżeli ten start ma się udać, to nie może być wątpliwości, że to jest wspólna inicjatywa, że lewica jest zjednoczona i odważnie idzie nie po 5, ale po 15 lub 20 procent. Na to czekają wyborcy. To nie jest czas na kunktatorstwo.