Zandberg: Nie jestem zainteresowany opowiadaniem na konferencjach, jak się obala PiS

Polityk tłumaczył, że sprawa, w której Lewica zdecydowała się działać wraz z PiS, jest ważna dla 38 milionów Polaków, a 250 mld złotych, które dzięki FO trafią do Polski, to pieniądze dla nich, a nie dla PiS, PO, Lewicy czy Konfederacji. Poza tym, dodał, "większość z tych 250 mld zł będzie wydawana już nie przez pana Morawieckiego, tylko przez następny rząd, który przyjdzie po rządach PiS".

Zandberg uważa, że opozycja robi błąd sądząc, że dzięki odrzuceniu Funduszu Odbudowy uda się odsunąć PiS od władzy.

- Jeżeli ktoś myśli, że da się wygrać wybory, zabierając ludziom 250 mld zł, zabierając pieniądze na szpitale, mieszkania, inwestycje lokalne, to po prostu jest nierozsądny i tych wyborów nie wygra - mówił polityk. Zachęcił również "kolegów z PO" do wstrzemięźliwości, bo brnąc w nierozsądne działania sami robią sobie krzywdę.

Lider Razem podkreślił, że działania Lewicy mają na celu zdobycie funduszy, dzięki którym "nasz przyszły rząd" - jak mówił, będzie miał z czego finansować ochronę zdrowia.

- Chcę, żeby Polska była silnym filarem UE. Nie pozwolę na wyautowanie Polski z Unii, jak się to niektórym na skrajnej prawicy marzy - zapewnił.

Zandberg wykpił polityków opozycji, którzy, jak mówił, codziennie organizują konferencje prasowe i "opowiadają, że się po raz 2137 obaliło PiS".

- W Polsce jest popularny taki model bycia opozycjonistą, który polega na tym, żeby wychodzić codziennie na konferencję prasową i mówić, że się na tej konferencji prasowej po raz 2137 obaliło PiS. Tylko następnego dnia PiS nadal rządzi - mówił lider Razem.

On sam natomiast nie jest zainteresowany opowiadaniem, jak to się obala PiS, ale odsunięciem PiS i przejęciem władzy w Polsce. A na to jest tylko jedna metoda - wygrać wybory.