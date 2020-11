Zandberg: Kim jest pan Ziobro? Szefem MSZ? Nadpremierem?

Zdaniem Adriana Zandberga „tu, w tym momencie, używanie tego weta sensu nie ma”. - W Unii Europejskiej po prostu nikt po nas nie zapłacze. Jeżeli my nie weźmiemy środków z funduszu odbudowy, to o te środki upomną się inne kraje. I za pięć lat – jeżeli my nie będziemy w funduszu odbudowy, a Niemcy będą - Polska będzie słabsza niż dzisiaj, a Niemcy będą silniejsze - zauważył w TVN24.

Zdaniem posła Lewicy „są sytuacje, w których warto użyć weta”. - Gdyby na przykład na stole leżał krzywdzący Polskę budżet, gdzie środki idą do bogatych krajów Unii Europejskiej, a dla nas zostaje tyle, co nic. To tak, wtedy warto by się było bić, nawet twardo - ocenił. - Tylko ja mam pytanie, o co my tak naprawdę bijemy się dzisiaj? Bijemy się chyba o to, żeby pan Ziobro mógł wstawić na stołki swoich kolegów. Dla mnie to nie jest wartość - zaznaczył.

- Już raz się Polska wypisała z takiego Funduszu Odbudowy. To był plan Marshalla. Ja urodziłem się w kraju, który z planu Marshalla skorzystał (w Danii - red.) i te korzyści są oczywiste. Proszę mi wierzyć, nie warto się z takich planów wycofywać - zaapelował Adrian Zandberg.