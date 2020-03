Zandberg: Tarcza antykryzysowa? To nie wystarczy

„Po pierwsze, wsparcie dla przedsiębiorstw musi być powiązane z podstawowym warunkiem - utrzymaniem zatrudnienia i płac” - napisał Zandberg na Facebooku, podkreślając, że „nie wolno dopuścić ani do zwolnień, ani do obcinania płac”. „Niestety, plan rządu zakłada obniżki płac. To błąd. Potrzebujemy stabilnego popytu, żeby uniknąć załamania. Cięcie płac da dokładnie odwrotny efekt” - podkreślił.

Polityk Razem zwrócił też uwagę, że „w rządowych propozycjach brak 100% chorobowego”. „Szkoda, bo to kluczowe, by zniechęcić ludzi do zarażania współpracowników. Typowe dla naszej gospodarki chodzenie do pracy "z przeziębieniem", żeby nie stracić części pensji, to obecnie potężne zagrożenie” - zauważył. Z zadowoleniem przyjął z kolei to, że „rząd ruszył w końcu problem osób na umowach śmieciowych”. „Dziękuję za to, ale dzisiejsza propozycja wymaga poprawek. Tymczasowe wsparcie dla osób, które utraciły środki do życia, nie powinno być niższe niż płaca minimalna - niezależnie od tego, na jakiej umowie pracowały. Ci pracownicy nie mają niższych czynszów ani rachunków niż inni” - zwrócił uwagę.