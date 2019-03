"Niewielka różnica między posłem a nauczycielem? 5,5 tys. zł" Marek Suski Fotorzepa/Jerzy Dudek

- Posłowie mają 8 tys zł brutto pensji podstawowej, więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys zł brutto to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem - mówi szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski w rozmowie z "Super Expressem". Partia Razem wyliczyła, że "niewielka różnica", o której pisze poseł, wynosi ok. 5,5 tysiąca złotych.