Ranking firm doradztwa podatkowego 2020: Nagroda za obronę praw podatników  

Jedno z nagrodzonych orzeczeń, uzyskane przez firmę MDDP (sygn. I FSK 1860/17), dotyczy wykorzystywania przez organy podatkowe podsłuchów pozyskanych przez inne służby. Naczelny Sąd Administracyjny określił, jakie kryteria muszą spełniać tego typu dowody, by mogły być dowodem w postępowaniu podatkowym. To przełomowe orzeczenie, w którym sąd dał organom podatkowym wytyczne w zakresie rzetelnego prowadzenia postępowań.

Kapituła nagrodziła też Kancelarię B2B Tax Banach Pietrzak z Katowic za uzyskanie wyroku NSA (sygn. I FSK 1527/17) istotnego dla jednostek samorządu terytorialnego. Potwierdził on prawo gminy do odliczenia VAT od wydatków na inwestycję, uzyskane w wyniku centralizacji. To jeden z pierwszych wyroków NSA przyznający samorządom prawo do odliczenia podatku, którego nie odliczyły na bieżąco, na zasadzie korekty wieloletniej.