W trosce o komfort pacjenta

A gen. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, zauważył, że na rynku funkcjonują świetne aplikacje do zarządzania szpitalem: – Aż chciałoby się, aby każdy szpital w Polsce je implementował, bo to radykalnie zmienia podejście do zarządzania placówką. Ja nie oczekuję od swoich kierowników, by sprawnie posługiwali się analizą poszczególnych wskaźników finansowych, ale przedstawiam im na wykresie wszystkie dane dotyczące wielkości przychodów, stopnia wykorzystania, jak się to ma w odniesieniu do kolejnych miesięcy i w którym znajdujemy się punkcie zużycia z góry określonej wartości kosztowej przydzielonej na realizację świadczeń medycznych na dany rok. Staram się to zawrzeć na kartce A4 – mówił gen. Gielerak.